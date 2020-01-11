Политика конфиденциальности «Шелл»

Перед Вами Политика конфиденциальности программы лояльности Shell ClubSmart. Настоящая Политика конфиденциальности содержит информацию относительно обработки Ваших персональных данных, связанную с тем, что Вы являетесь (i) членом программы лояльности Shell ClubSmart, (ii) посетителем веб-сайта www.shellsmart.com и/или (iii) пользователем приложения Shell Motorist.

Настоящая Политика конфиденциальности может меняться с течением времени. Рекомендуется периодически проверять Политику конфиденциальности на внесение возможных изменений. Последний раз изменения в Политику конфиденциальности вносились 21.10.2016.

Компании, находящиеся под прямым или косвенным контролем «Ройял Датч Шелл плс», являются самостоятельными юридическими лицами. В настоящей Политике термин «Шелл» используется для удобства обозначения компаний в составе Концерна «Шелл» в целом, без указания на конкретные юридические лица. Местоимения «мы», «нам» и «наш» также используются для обозначения в целом компаний в составе Концерна «Шелл» или их сотрудников. Эти выражения используются также в тех случаях, когда нет необходимости указывать конкретные компании «Шелл».

1

В каких случаях применяется настоящая Политика конфиденциальности? [ смотри далее ] Настоящая Политика конфиденциальности применяется в отношении обработки Ваших персональных данных в случае, если Вы являетесь (i) членом программы лояльности Shell ClubSmart, (ii) посетителем веб-сайта www.shellsmart.com и/или (iii) пользователем приложения Shell Motorist. На сайте www.shellsmart.com Вы найдете большое число ссылок на другие веб-сайты. Несмотря на то, что эти веб-сайты тщательно отбирались, мы не несем ответственности за обработку через них Ваших персональных данных. В этой связи настоящая Политика конфиденциальности не применима при использовании таких веб-сайтов.

2

Кто контролирует обработку Ваших персональных данных? [ смотри далее ] ООО «Шелл Нефть» - компания, зарегистрированная в России; юридический адрес: Российская Федерация, 125445, г. Москва, Смольная ул., д. 24, строение Д, осуществляет контроль за обработкой Ваших персональных данных. Swiss Post Solutions GMBH – Компания, зарегистрированная в Германии; юридический адрес: Am Börstig 5, 96052 Bamberg, Germany.

3

С какими целями мы проводим обработку Ваших персональных данных? [ смотри далее ] В настоящей Политике конфиденциальности мы рассказываем о том, какие персональные данные мы обрабатываем и в каких целях.

3.1

Обслуживание клиентов и управление отношениями с клиентами [ смотри далее ] ⇒ Что следует из этих целей? Если Вы обращаетесь в Службу поддержки клиентов с вопросом или жалобой, мы вправе запросить у Вас определенную информацию с тем, чтобы мы могли Вас идентифицировать и правильно реагировать на Ваш запрос. Мы используем предоставленные Вами персональные данные исключительно в этих целях, а также для того, чтобы повысить качество обслуживания клиентов. ⇒ Какие персональные данные мы обрабатываем в этих целях? Для того, чтобы должным образом ответить на Ваш вопрос или жалобу, мы регистрируем детали Вашего вопроса или жалобы в нашей базе данных клиентов. Мы вправе запросить Ваши контактные данные с тем, чтобы мы могли информировать Вас об ответе на Ваш вопрос или жалобу. Если Ваш вопрос или жалоба касается Вашего участия в программе лояльности Shell ClubSmart (баланс Вашего счета, доставка подарков), мы вправе запросить у Вас дополнительные персональные данные для подтверждения Вашей личности.

Участие в промоутерской деятельности [ смотри далее ] ⇒ Что следует из этих целей? «Шелл» регулярно проводит промоутерские мероприятия для своих клиентов. В некоторых случаях мы просим Вас предоставить персональные данные через регистрационную форму, объявление, или веб-сайт для использования их в ходе мероприятия. ⇒ Какие персональные данные мы обрабатываем в этих целях? В случае, если Вы захотите принять участие в таких промоутерских мероприятиях, мы вправе провести обработку предоставленных Вами персональных данных (включая Ваше имя, возраст, адрес, телефон и адрес электронной почты) с тем, чтобы Вас зарегистрировать или подтвердить Ваше участие, определить, отвечаете ли Вы условиям мероприятия и выслать Вам причитающиеся призы и выигрыши. В зависимости от характера мероприятия мы также вправе обрабатывать информацию о Вашем участии, такую, как количество набранных баллов в рамках программы лояльности Shell ClubSmart, предоставленные материалы, призы и выигрыши.

Разработка и внесение улучшений в продукцию и услуги [ смотри далее ] ⇒ Что следует из этих целей? «Шелл» регулярно проводит маркетинговые исследования в форме социологических опросов. Мы используем Ваши ответы на вопросы для оценки качества и повышения степени удовлетворенности клиентов. ⇒ Какие персональные данные мы обрабатываем в этих целях? В случае, если Вы захотите принять участие в наших опросах, мы вправе провести обработку предоставленных Вами персональных данных (включая Ваше имя, возраст, адрес и адрес электронной почты).

3.4

Общие предложения [ смотри далее ] ⇒ Что следует из этих целей? Как участник программы лояльности Shell ClubSmart Вы можете получать предложения и информацию от «Шелл» («Общие предложения»). Направляя Вам Общие предложения, мы ставим целью информировать Вас о продукции «Шелл», которая может оказаться для Вас интересной. Такие Общие предложения могут включать, в том числе: Электронные письма с предложениями и общей информацией;

Баллы по программе лояльности Shell ClubSmart, начисленные в связи с покупками, дающими такое право;

Ваучеры «Шелл» на топливо или покупки;

Купоны на скидки на товары «Шелл», продаваемые в магазинах. Вы можете получать Общие предложения обычной почтой, электронной почтой, SMS, через веб-сайт программы лояльности Shell ClubSmart, мобильное приложение Shell Motorist, социальные сети, купоны или любые другие легальные каналы, которыми Вы пользуетесь. Вы можете обновить Ваши настройки в разделе «Предпочтительные способы связи» в любое время через www.shellsmart.com. ⇒ Какие персональные данные мы обрабатываем в этих целях? Для того, чтобы мы могли направлять Вам Общие предложения, мы вправе провести обработку предоставленных Вами персональных данных (включая Ваше имя, возраст, телефон, адрес и адрес электронной почты). ⇒ Отказ от получения Общих предложений Вы можете в любое время оказаться от получения Общих предложений от программы лояльности Shell ClubSmart. В таком случае мы удалим или переведем в режим анонимности любые персональные данные, необходимость в использовании которых отпала в связи с прекращением рассылки в Ваш адрес Общих предложений.

3.5

Индивидуальные предложения [ смотри далее ] ⇒ Что следует из этих целей? Как клиент «Шелл» или член программы лояльности Shell ClubSmart, Вы можете получать предложения, сформированные с учетом Ваших личных предпочтений, выявленных в результате анализа Вашей истории покупок, участия в промоутерских мероприятиях и опросах, программе лояльности Shell ClubSmart, а также использования Вами веб-сайтов, приложений и других цифровых каналов ("Индивидуальные предложения"). Направляя Вам Индивидуальные предложения, мы ставим целью информировать Вас о продукции, мероприятиях и промоутерских акциях «Шелл», которые могут оказаться для Вас интересными. Такие Общие предложения могут включать, в том числе: Баллы по программе лояльности Shell ClubSmart, начисленные в связи с покупками, дающими такое право;

Ваучеры «Шелл» на топливо или покупки;

Купоны на скидки на товары «Шелл», продаваемые в магазинах;

Иные специальные предложения Вы можете получать Индивидуальные предложения обычной почтой, электронной почтой, SMS, через веб-сайт программы лояльности Shell ClubSmart (www.shellsmart.com), приложение Shell Motorist, социальные сети, купоны или любые другие цифровые каналы, которыми Вы пользуетесь. Вы можете обновить Ваши настройки в разделе «Предпочтительные способы связи» в любое время через www.shellsmart.com. ⇒ Какие персональные данные мы обрабатываем в этих целях? Для того, чтобы мы могли направлять Вам индивидуальные предложения, «Шелл» необходимо понять, каковы Ваши предпочтения. В этой связи «Шелл» проводит анализ: Вашей истории покупок; К ней относится информация, касающаяся (i) конкретных видов покупаемой Вами продукции, (ii) сумм, уплачиваемых Вами при каждой покупке, (iii) времени и места совершаемых Вами покупок and (iv) используемого Вами метода платежа.

Метода использования накопленных Вами баллов; Сюда включаются данные, касающиеся (i) типа и описания выбранных Вами подарков, (ii) количества выбранных Вами подарков, (iii) количества использованных Вами баллов, (iv) периодичности и времени использования Вами накопленных баллов, (v) метода доставки подарков (если таковые имеются).

Использования Вами предлагаемых Вам Индивидуальных предложений (каким образом и где Вы их используете. (Включая купоны);

Использования Вами веб-сайта, приложений и электронных писем, получаемых от нас Сюда включаются данные, касающиеся (i) ссылок, по которым Вы переходите на веб-сайте www.shellsmart.com, (ii) количества Ваших заходов в личный кабинет на сайте программы лояльности Shell ClubSmart в режиме online, (iii) места Вашего нахождения согласно Вашему IP-адресу, (iv) Вашей реакции на наши электронные сообщения, высылаемые в Ваш адрес, а также (v) того, каким образом Вами используются приложения (включая Ваше местонахождение, установленное с помощью наших приложений в случае, если Вы дали на это согласие ранее).

Вашего участия в промоутерских мероприятиях [ссылка на 3.2] .

. Вашего отношения к опросам [ссылка на 3.3]. Для того, чтобы выяснить Ваши предпочтения, «Шелл» вправе использовать всю совокупность Ваших персональных данных, уже известных аффилированным лицам «Шелл», включая использование: Программы лояльности ShellClubSmart;

Веб-сайтов, приложений, купонов, социальных сетей, опросов, промоутерских программ и других цифровых каналов;

Топливные карты «Шелл» и другие платежные карты, используемые на АЗС «Шелл», а также покупки, сделанные клиентами с аналогичными интересами и дополнительную социальную и демографическую информацию о Вас, полученную от третьих источников в целях изучения Ваших предыдущих покупок. ⇒ Отказ от получения Индивидуальных предложений Вы можете в любое время оказаться от получения Индивидуальных предложений от ООО «Шелл Нефть». В таком случае мы прекратим анализ Ваших персональных данных и покупательских привычек и удалим или переведем в режим анонимности любые персональные данные, необходимость в использовании которых отпала в связи с прекращением рассылки в Ваш адрес Индивидуальных предложений.

3.6

Администрирование программы лояльности Shell ClubSmart [ смотри далее ] ⇒ Что следует из этих целей? Мы проводим обработку Ваших персональных данных с тем, чтобы содействовать Вашему участию в нашей программе лояльности Shell ClubSmart. ⇒ Какие персональные данные мы обрабатываем в этих целях? Мы вправе обрабатывать любые Ваши персональные данные, предоставленные Вами во время участия в программе лояльности Shell ClubSmart, таких, как Ваше имя, возраст, пол, данные о документе, удостоверяющем личность, адрес, контактные телефоны и адрес электронной почты. ⇒ Выход из программы Loyalty Program Вы вправе полностью прекратить участие в программе лояльности Shell ClubSmart. В таком случае мы удалим или переведем в режим анонимности любые персональные данные, предоставленные Вами как участником программы лояльности Shell ClubSmart.

3.7

Техническое и функциональное управление Веб-сайтом и приложениями[ смотри далее ] ⇒ Что следует из этих целей? Когда Вы посещаете или используете Веб-сайт или приложения, мы проводим обработку некоторого объема технической информации, касающейся Вас (например, Вашего IP-адреса) с тем, чтобы обеспечить Вас функционалами наших online-сервисов и управлять ими. С помощью такой технической информации мы имеем возможность управлять Веб-сайтом и приложениями, например, для устранения технических отказов и повышения надежности систем. ⇒ Какие персональные данные мы обрабатываем в этих целях? Мы проводим обработку таких технических данных, как IP-адрес Вашего компьютера, планшета или смартфона, детали страниц, которые Вы посетили на Веб-сайте или в приложениях, веб-браузер, который вы используете для перемещения по сети, предыдущие/последующий сайты, которые Вы посещали и продолжительность таких посещений/сессий.

3.8

Получение управленческой информации и статистических данных [ смотри далее ] ⇒ Что следует из этих целей? «Шелл» проводит маркетинговые исследования с помощью статистического анализа. Мы используем результаты таких исследований для оценки нашей продукции и услуг и для адаптации продукции и сервисных станций к новым веяниям. Результаты исследований представляются в суммированном виде.

3.9

Предотвращение и обнаружение случаев мошенничества и проведение расследований [ смотри далее ] ⇒ Что следует из этих целей? «Шелл» вправе использовать предоставленные Вами персональные данные в целях предотвращения и обнаружения случаев мошенничества и для выполнения принятых условий программы лояльности Shell ClubSmart.

4

Кто имеет доступ к Вашим персональным данным? [ смотри далее ] «Шелл» вправе раскрывать Ваши персональные данные: Уполномоченным сторонним компаниям, участвующим в реализации программы лояльности Shell ClubSmart, например, любой копании, имеющей разрешение на поставку продукции и/или услуг членам программы лояльности Shell ClubSmart;

Любым агентам, поставщикам услуг и/или субподрядчикам «Шелл» и аффилированным обществам;

Любым лицам, которым Shell делает предложение о передаче своих прав и/или обязанностей. «Шелл» использует третьи стороны для выполнения обработки данных в некоторых случаях, например, при веб-хостинге. Полученные персональные данные могут быть переданы уполномоченным третьим сторонам, которые могут располагаться за пределами Российской Федерации, в рамках оказываемых Вам услуг. Например, такое может произойти, если какой-либо из наших серверов, в тот или иной момент времени, будет расположен за пределами Российской Федерации или один из наших провайдеров будет находиться не в Российской Федерации. В связи с тем, что такие третьи стороны имеют доступ к Вашим персональным данным в целях их обработки, «Шелл» принимает необходимые организационные и/или контрактные меры, чтобы обеспечить обработку Ваших персональных данных исключительно в указанных выше целях и гарантировать необходимый уровень защиты таких данных. За исключением случаев, предусмотренных настоящей Политикой конфиденциальности, мы не раскрываем Ваши персональные данные без Вашего разрешения, если только такие действия не являются правомерными или не требуются в силу закона, или если мы считаем, что они необходимы в интересах защиты наших и/или Ваших прав, собственности или личной безопасности, равно как и прав, собственности или личной безопасности наших пользователей/клиентов или других лиц. «Шелл» вправе раскрыть Ваши персональные данные надзорным или налоговым органам и органам, проводящим расследования, только, если это окажется необходимо в силу закона.

5

Каковы сроки хранения нами Ваших персональных данных? [ смотри далее ] После получения Вашего заявления о выходе из программы лояльности Shell ClubSmart мы закрываем все соответствующие клиентские счетааккаунты в кратчайшие разумные сроки. Мы также закрываем или деактивируем бездействующие клиентские счета аккаунты и закрываем клиентские счетааккаунты, использовавшиеся в нарушение настоящей Политики конфиденциальности или применимых Условий. Персональные данные с закрытых или деактивированных клиентских счетов будут удалены или переведены в режим анонимности в кратчайшие разумные сроки. В некоторых случаях мы можем сохранить персональные данные с закрытых или деактивированных клиентских счетов на более длительный срок, если это необходимо для предотвращения случаев мошенничества или совершения других действий разрешенных или необходимых в силу закона.

6

Какие файлы cookie используются «Шелл»? [ смотри далее ] Веб-сайт и приложения используют файлы cookie или аналогичные технологии. Файлы сookie – это небольшие текстовые файлы, которые передаются на Ваш интернет-браузер с тем, чтобы мы могли распознать его при следующем заходе. «Шелл» и его уполномоченные провайдеры могут использовать небольшие графические изображения, известные как «прозрачные GIF-изображения», работающие в связке с файлами cookies для того, чтобы идентифицировать Вас при использовании Вами веб-сайта и/или приложений. «Шелл» и такие провайдеры могут применять и другие технологии для хранения информации в Вашем браузере с использованием локальных объектов общей памяти или локальных запоминающих устройств: HTML 5 cookies, flash cookies и др. С помощью этих технологий, мы можем получить данные об использовании Веб-сайта и/или приложений: какие страны посещались, как Вы взаимодействовали с информацией на Веб-сайте и сколько длилось посещение. Functional cookies - «Шелл» хранит файлы cookie, являющиеся необходимыми для обеспечения функционала Веб-сайта и приложений. Например, файлы cookie запоминают Ваши предпочтения, такие, как язык и регион, которые остаются в качестве установок по умолчанию при последующем посещении Вами веб-сайта и/или приложений. Тем не менее, если вы пожелаете сделать это, Вы можете предпочесть отказ от или блокировку файлов, установленных «Шелл», изменив настройки браузера (более подробную информацию можно получить через функцию Help на Вашем браузере). Web analytics cookies - «Шелл» может использовать файлы cookie третьей стороны для проведения веб-анализа. Такие файлы cookie позволяют «Шелл» проанализировать использование Веб-сайта и приложений. В основе лежат совокупные статистические данные, получаемые «Шелл» от уполномоченных провайдеров, что позволяет «Шелл» понять, каким образом Вы используете Веб-сайт и/или приложения. «Шелл» и подобные провайдеры вправе предоставлять такие данные третьим сторонам только если это требуется в силу закона. Advertising cookies - «Шелл» может использовать файлы cookie третьих сторон в рекламных целях. «Шелл» может использовать уполномоченных провайдеров для размещения рекламы на Веб-сайте и/или приложениях, а также других веб-сайтах в Интернете. Такие провайдеры могут разместить файлы cookie на Вашем браузере и собирать информацию, помогающую им идентифицировать Ваше устройство – определить IP-адрес или другие специфические признаки устройства. «Шелл» не хранит файлы cookie более необходимого срока. Мы используем файлы типов session cookies (временные файлы) и permanent cookies (постоянные файлы): Файлы session cookie могут отслеживать, какие страницы вы посещаете и какими опциями пользуетесь. Когда вы закрываете браузер на своем компьютере, сессия заканчивается, а файлы cookie автоматически исчезают.

Файлы permanent cookie позволяют Веб-сайту и/или приложениям распознать Вас при следующем посещении. Они остаются в Вашей системе пока вы их не сотрете. Обратите внимание, что большинство браузеров автоматически принимают файлы cookie и если Вы не хотите, чтобы такие файлы использовались, Вам необходимо их удалить или блокировать. Более подробную информацию о файлах cookie и о том, как их удалять или блокировать, вы можете получить, зайдя на сайт www.shell.com.ru/about-our-website/cookie-policy.html . Информацию об использовании файлов cookie в браузерах мобильных телефонов и о том, как их удалять или блокировать, можно получить, обратившись к Руководству по использованию телефона. Обратите внимание, что даже если вы отказались от использования файлов cookie, Вы все равно можете посещать наши веб-сайты, при этом некоторые функции могут давать сбои и, возможно, Вам не удастся в полной мере использовать функционалы Веб-сайта и/или приложений.

7

Если Вы общаетесь с нами через социальные сети [ смотри далее ] Использование нашего Веб-сайта или контента в социальных сетях Если вы захотите использовать наш Веб-сайт или контент в социальных сетях, таких как LinkedIn, Facebook и/или Twitter, Ваши персональные данные (Ваше имя и тот факт, что вы проявляете интерес к «Шелл») будут открыты для всех посетителей Вашей личной странички в LinkedIn, Facebook и/или Twitter. При использовании веб-сайтов таких социальных сетей действуют их собственные условия (включая политику конфиденциальности). «Шелл» не несет ответственности за обработку персональных данных или за политику конфиденциальности веб-сайтов социальных сетей. В подобных случаях Политика конфиденциальности «Шелл» не может быть применима. Наша страничка в Facebook У нас имеется собственная страница в Facebook. Когда Вы общаетесь с нами через нашу страничку в Facebook (например, когда Вы размещаете пост с комментарием, выкладываете сообщение, посылаете личное сообщение или становитесь нашим поклонником кликнув кнопкой "Like", мы можем получить Ваши персональные данные (имя пользователя, фотографию, название города, в котором Вы живете, Ваш электронный адрес и пол). Информацию о том, каким образом мы используем такую информацию, изложена в Политике конфиденциальности в отношении Facebook, применяемой в дополнение (i) к настоящей Политике и (ii) Условиях пользования и других заявлениях относительно Facebook. «Шелл» призывает Вас внимательно ознакомиться с Условиями пользования и другими заявлениями относительно Facebook. Такие условия и заявления могут содержать положения, отличающиеся от положений настоящей Политики конфиденциальности.

8

Специальное примечание – если Вам нет 18 лет? [ смотри далее ] «Шелл» не занимается преднамеренно сбором информации о лицах моложе 18 лет. Если вы не достигли 18 лет убедительно просим Вас не высылать нам Ваши персональные данные (например, Ваше имя, адрес проживания и адрес электронной почты). Если Вы не достигли 18 лет и Вы желаете задать вопрос или использовать наш Веб-сайт и/или приложения для чего требуется сообщить Ваши персональные данные, пожалуйста, попросите сделать это Ваших родителей или опекуна от Вашего имени.

9

Как мы защищаем Ваши персональные данные? [ смотри далее ] В целях защиты Ваших персональных данных от несанкционированного доступа или неправомерного использования нами внедрены специальные технологии и политики.

10